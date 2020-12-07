- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
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- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü

07.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:18

- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi.

- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi.

Bodrum'da aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokaklar göle çevirdi. Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı, Bodrum-Turgutreis karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler yolları açmak için seferber oldu. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Ekipler teyakkuza geçti

Yağan şiddetli yağmur nedeniyle ekipleri teyakkuz geçirdi. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte Bodrum Belediye ekiplerini, İtfaiye, zapıta, Muğla 911 arama kurtarma derneği harekete geçirdi. Turgutreis - Bodrum karayolu cadde ve sokaklardan gelen sular nedeniyle trafiğe kapatıldı. Gümbet ve Konacık yollarıda kontrollü geçişleri sağlandı. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi. Zabıta ekipleri ilçede devriye atarak su baskını olan yerlerde önlemler aldı. Yaklaşık 45 dakika süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarında su baskınları olduğu öğrenildi. Bazı vatandaşlar su basan dere sokakta mazgallarını temizledi.

- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
- Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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