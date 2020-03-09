Turizm çalışanlarına korona virüs eğitimi
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İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel

Turizm çalışanlarına korona virüs eğitimi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma çerçevesinde turizm sektöründe çalışan personellere korona virüs eğitimi verildi.

09.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:36
Turizm çalışanlarına korona virüs eğitimi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma çerçevesinde turizm sektöründe çalışan personellere korona virüs eğitimi verildi.


Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından korona virüsün bulaşma yolları, korunma yolları, neler yapılması gerektiği konularında bilgilendirilmede bulunuldu. Seminerin ardından bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde görülen ve can kaybına neden olan korona virüsünün yayılmasını engellemek ve özellikle yurt dışından gelen insanlarla çalışan ve risk grubu içinde sayılan turizm sektörü çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla böyle bir seminerin düzenlendiğini ifade etti. İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen seminerde sağlık çalışanları tarafından turizm sektöründe çalışan personellere bilgilendirilmede bulunulduğunu dile getiren Aktuğ, "Bilindiği üzere korona virüs, hemen hemen bütün dünyada görülmeye ve can almaya başladı. Çok şükür bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak biz virüsün tehlikeli ve can alan tarafını bildiğimiz için tedbirlerimizi almak, yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlayan ve dolayısıyla risk grubu içinde yer alan turizm çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedik. Bunun için Van İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte böyle bir seminer planladık ve hayata geçirdik" dedi.


Van'ın İran'a komşu olması ve İran'da da korona virüsten dolayı can kaybının yaşandığını hatırlatan Aktuğ, "Van'a en çok turistin geldiği yer olan komşumuzdaki bu vakalar bizi de derinden üzmüştür. Sınır kapılarımız tedbir amaçlı geçici olarak kapatılmış, ancak virüsün başka yollarla ülkemize gelme riskine karşı tedbir amaçlı turizm sektörü ve kendi kurum çalışanlarımıza böyle bir seminer vermeyi uygun gördük" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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