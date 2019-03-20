Turizm Çalışanları İçin TOKİ Konutları Kura Çekimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle Turizm Çalışanları Toplu Konutları, kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde yapılan kura çekimine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizm çalışanları ve yakınları katıldı.

Türel, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Antalya'da bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Turizm çalışanlarını 606 lira taksitle ev sahibi yapacak konutların önemli bir bölümünün tamamlandığını belirten Türel, "Yaklaşık 500 kardeşimize sağladığımız bu imkanı gelecek dönemde 5 bin emekçimize sağlamış olacağız. Biz bu projede 3 bin liranın altında geliri olan dar gelirlilere bu imkanı sağlamıştık. Bir dahaki dönemde TOKİ ile de görüşeceğiz, maaşlar artık yükseldiği için 5 bin liranın altında gelirlilere bu imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konut inşaatının hızla devam ettiğini ve yüzde 50'sinin bittiğini, geriye kalanın ise 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını anlatan Türel, turizmcilerin dertleriyle dertlendiklerini ve bunun için turizm emekçilerine TOKİ projesini hayata geçirdiklerine aktardı.

Antalya'ya bir dahaki dönemde kazandırmayı hedefledikleri 359 projede 70 bin kişinin yeni iş

imkanına kavuşacağına dikkati çeken Türel, turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini ve mevsimlik işsizlik problemini çözmek istediklerini kaydetti.

20 yıldır turizm sektörüne hizmet eden Murat Yarış da bir ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra TOKİ için kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA