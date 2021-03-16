Turizm çalışanları için aşı talepleri toplanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turizm çalışanları için aşı talepleri toplanıyor

16.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
Turizm çalışanları için aşı talepleri toplanıyor

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da sezonun açılmasına kısa bir süre kala turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi için AK Parti tarafından yapılan girişim sonuç verdi.

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da sezonun açılmasına kısa bir süre kala turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi için AK Parti tarafından yapılan girişim sonuç verdi. Talepler toplanmaya başlanırken turizm çalışanlarının sezon öncesi yüzü güldü.

AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından turizm çalışanlarının aşı programına dahil edildiğini ifade etti. Yaşanan gelişme sektörü sevindirdi.

Koronavirüs salgını sonrası turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına dahil edildi. Antalya'da geçimini turizmden sağlayan turizm çalışanlarının beklentileri AK Parti tarafından dikkate alınırken, bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda aşılama önceliği oluşturuldu. Talepler toplanmaya başlanırken turizm çalışanlarının sezon öncesi yüzleri güldü.

Beklenti yüksek

Turizmin Antalya için büyük önem taşıdığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, evine ekmek götüren turizm çalışanlarının taleplerini önemsediklerini söyledi. Bu yıl turizmden beklentinin yüksek olduğunu belirten Başkan Taş, "Antalyamız turizmin yıldızı olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm çalışanları için aşı talepleri toplanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:08:15. #1.14#
title