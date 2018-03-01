Turizm Belgeli Tesislerin Sayısı 2017'de Yüzde 0.9 Düştü

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2017 yılı Turizm Belgeli Tesisler verilerine göre Türkiye turizm sektöründe faaliyet gösteren toplam turizm yatırım belgeli tesis sayısı 2016'da 1,135'ken yüzde 0.92'lik düşüşle 2017'de 1,051'e geriledi. Oda sayısı bir yıl öncesine göre 145 binden, 122 bine gerilerken, yatak kapasitesi ise 263 bin'e düştü.

İşletme belgeli tesislerin sayısında ise 2017 yılı artış yaşanan bir yıl oldu; 2016 yılında 3 bin 641 olan turizm işletme belgeli tesis sayısı 2017'de 3 bin 771'e yükseldi. Oda sayısı 427 binden 446 bine yükselirken, yatak kapasitesi ise 900 binden, 935 bine çıktı.

Turizm belgeli konaklama tesislerinin toplam sayısı 2016 yılında 4 bin 776 olarak gerçekleşirken, 2017 yılında yüzde 1.0 artışla 4 bin 822'ye yükseldi; böylece, 1998 yılında 3,319'ken 20 yıllık sürede 4 bin 822'ye yükselmiş oldu. 10 yıl önce de toplam tesis sayısı 1998'e göre çok ciddi bir artış kaydetmemiş ve 3,338 olarak açıklanmıştı.

Toplam oda kapasitesi 2016 yılında 572 bin düzeyindeyken, 2017 yılında bu kapasite hafif bir düşüşle 568 bine geriledi. Yatak kapasitesi ise 1 milyon 213 binden 1 milyon 983 bine geriledi. (Grafik) - İstanbul