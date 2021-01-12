'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak

Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya, sinema sektöründe Hollywood yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.

Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121 dönümlük alanda, sinema stüdyoları oluşturuluyor.

"Kente getirisi oldukça yüksek"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 121 dönümlük alanı devraldıktan sonra daha iyi değerlendirebilmek amacıyla organizasyon şirketlerine teklifler götürdüklerini söyledi.

Bu doğrultuda, Five Eyes filminin yapım şirketiyle çalışan Türk şirketi ile iletişime geçtiklerini anlatan Karaca, filmin Antalya'da çekilmesine ilişkin avantajların yapım şirketine anlatıldığını kaydetti.

Dünya piyasasını araştırıp, aynı standartlarda bir teklif sunduklarını ve bu teklifin kabul edildiğini aktaran Karaca, "Çok yüksek bütçeli bir organizasyon, ancak kente getirisi de oldukça yüksek." dedi.

Film ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni aldığını ve mekan kullanımı için de Antalya Valiliği, belediyeler ve ilgili kurumlarla resmi yazışmaların sürdüğünü dile getiren Karaca, alanın iç mekan bahçesini de film çekimleri için kiraya verdiklerini bildirdi.

Alanda stüdyolar perdelerle çevrildi

Film ekibinin şu anda stüdyo kurduğunu ve alanda film platoları oluşturduğunu belirten Karaca, platoların hazırlandığı stüdyoların perdelerle çevrildiğini ifade etti.

Karaca, oyuncuların da ileriki günlerde Antalya'ya geleceğini, buna ilişkin konaklama ve ulaşım planlamalarının da yapıldığını kaydetti.

Turizm kenti Antalya'nın Hollywood organizasyonuna ev sahipliği yapacağının altını çizen Karaca, kentin sinema sektöründe de adından söz ettirmeye başlayacağını vurguladı. Bu tür projeleri önemsediklerini belirten Karaca, devamının gelmesi için de çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yapım ekibinin sadece EXPO alanında değil, kentin Kaleiçi gibi farklı noktalarında da çekim yapacağı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet