Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Amacımız turist sayısını arttırmak değil, nitelikli turist getirmek"

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne katıldı. Akşam saatlerinde sürpriz bir programla Bodrum'a gelen Bakan Ersoy, gösterileri izleyip gazetecilerin sorularını cevapladı. Bu yıl turizmin iyi gittiğini ancak hedeflerinin de yüksek olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, dövizdeki artış turizm açısından değerlendirildiğinde turizm yatırım cazibesini arttırdığını söyledi.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin Bodrum sevdalısı olduğunu ve uzun yıllardır Bodrum'a geldiğini hatırlatarak "Turizmi bu tür faaliyetlerle de geliştirmemiz gerekiyor. Sadece yüksek sezonla sınırlı kalmaması gerekiyor. Elbirliğiyle bunu yapacağız" sözleri ile bale festivalini değerlendirdi.

Dolardaki artışla ilgili soruya da cevap veren Bakan Ersoy, "Döviz kurları keşke bu kadar artmasaydı. Ekonomi açısından istikrar önemli. Ama turizm açısından bakıyorsanız Türkiye turizm yatırım cazibesini yüksek kurlar arttırıyor" dedi.

"Sezon gayet iyi gidiyor, hedeflerimiz büyük"

Bu yıl ki turizm sezonunu değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezon iyi geçiyor ama bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sayı ile endeksli değil, nitelikli turist ile endeksli. Bizim ana hedefimiz turizmin gelirini Gayri Safi Milli Hasıla'daki oranını yüzde 4'ten Yüzde 8'e çıkarmak. Açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sayıyı arttırmak değil nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım hedefimize gidecek planı hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bodrum Kalesi'nin restorasyonu ve ne zaman sonuçlanacağı ile ilgili soruya ise biraz daha süreç geçmesi gerektiğini önümüzdeki günlerde net tarihler verebileceklerini söyledi.