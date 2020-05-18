Turizm Bakanı Ersoy: Oteller için kriterimiz kapasite değil, sosyal mesafe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından 'normalleşme' adımları sürerken, otellerin haziran ayında açılmaya başlayacağını duyurdu.

Ersoy, otellerin müşteri kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Bizim kapasite ile ilgili bir sınırımız yok; sosyal mesafe ile ilgili bir sınırımız var. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde kapasitenin ne kadar olduğu Bilim Kurulu'nu ve bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Berna Sağlam Naipoğlu'nun moderatörlüğünde Alem Dergisi'nin Instagram üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'la yaptığı canlı yayına bir süre sonra Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yazın sıkıntılı bir yaz olduğunu; "ekonomi virüsüyle savaşılmaya başlandığını" belirten Ersoy, "Hem yurt içi hem yurt dışı durdurulduğu için şimdi artan trafikle şimdi yavaş yavaş otellerde açılmaya başlayacaktır" dedi.

Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"Başkalarının hatalarını fırsat görmemek gerekiyor. Bu yaz sıkıntılı bir yaz. Tek başına bizim başarılı olmamız yetmiyor. Çok aşamalı ve kademeli olacak. Yurt dışı hatlarını tekrar trafiğe açmamız gerekiyor. Sağlık konusunda tek bir alanda başarılı olmak yetmiyor. Koronavirüs'le savaşıyorken ekonomi virüsüyle savaşıyor hale geleceğiz ki başladı bu.

OTELLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

"İç pazarda kuvvetli olan markalar haziran ayı içerisinde yavaş yavaş açılmaya başlar diye düşünüyorum. Biz herhangi bir kapatma vermedik aslında. Hem yurt içi hem yurt dışı durdurulduğu için şimdi artan trafikle şimdi yavaş yavaş otellerde açılmaya başlayacaktır.

KAPASİTE SINIRLANDIRLACAK MI?

"Bizim kapasite ile ilgili bir sınırımız yok. Bizim sosyal mesafe ile ilgili bir sınırımız var. Fiziki ortamlar olsun, şezlonglar olsun, masalar olsun. Dünya genelinde kabul görmüş sosyal mesafe uzaklığı 1,5 metre siz o 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde kapasitenin ne kadar olduğu çok Bilim Kurulu'nu ve bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Yeter ki sosyal mesafenizi koruyun. Kapasite bizim kriterimiz değildir bizim kriterimiz sosyal mesafedir.

UÇAKLARDA KAPASİTE SINIRI NE OLACAK?

Uçak konusu sadece Türkiye tarafından alınacak bir karar değildir. Uluslararası uçuş komiteleri tarafından değerlendirilen ortak bir karara varılacaktır. Çok kısa biri süre içerisinde 1 hafta 10 gün kadar diye düşünüyorum. Uçaklarımız ağırlıklı olarak dış hat uçtuğu için yurt dışındaki bütün ulusların trafiğini yaptığı bir mutabakat yapmaları gerekiyor. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Çok kısa sürede netleşir diye düşünüyorum."

Kaynak: Bültenler