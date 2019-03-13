Turizm Bakanı Ersoy, Müjdeleri Ardı Ardına Verdi

Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilemede olan Bodrum Kalesi'ni gezerek 18 Mayıs'ta açılacağının müjdesini verdi. Turizmin sezonunun 3 aya sıkıştığı Bodrum için sezonu uzatmak için çalışmalar başlatacakları söyleyen Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı.

Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'nin yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon çalışması yapılan kaleyi gezen Bakan Ersoy, Muğla Anıtlar ve Röleve Müdür Vekili Bilge Havize Özyer'den çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Daha sonra Bodrum merkezde esnafla buluşan Bakan Ersoy, vatandaşın sıkıntılarını dinledi. Merkez ve Özlem Taksi duraklarına da uğrayan Ersoy, taksici esnafının sorunlarını da dinledi. Uber ile ilgili sıkıntılarını anlatan taksici esnafı turizm sezonunu da kısa bir süre olduğunu Bakan Ersoy ile paylaştı.

Bakan Ersoy'a kale ziyaretinde Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş eşlik etti. Kaleden sonra Cumhur İttifakı Bodrum AK Parti Başkan adayı Tahir Ateş ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.

Bodrum Kalesi önünde açıklamalarda bulunan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'nin açılışıyla ilgili tarih vererek, "Bodrum Kalesi'nin sezona yetiştirilmesi için bir çalışmamız var. Geçen sene sezon sonunda sezona burayı yetiştireceğimizi taahhüt etmiştik. Bu yüzden gerekli incelemeleri yerinde yapmak için özellikle bugün ziyaret ettim. Söz verdiğimiz gibi Bodrum Kalesi'nin birinci etabını 18 Mayıs'a yetiştiriyoruz. Ben burada özellikle restorasyon çalışmalarında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geceli gündüzlü çalışıyorlar yetiştirebilmek için. 18 Mayıs'da söz verdiğimiz gibi Dünya Müzeler Günü'nde yüzde 60'lık kısmını açacağız. Bunun dışında bir önemli noktada Bodrum bir kültür şehri, kültür ve sayfiye bölgesi. Burada kültür çok önemli ve en büyük aktivite alanı da kale içindeki sahne bölümüydü. Bunu da söz verdiğimiz gibi 1 Haziran'dan önce sahneyi monte edeceğiz. Bizim restorasyon ekibimizi sezon için arka bölümlere çekilecekler ve bu sene Bodrum Kale içi eski canlılığına, eski aktivitelerine kavuşacak. Ayrıca ben güzel sanatlar ve opera ve bale bölümlerimize talimat verdim. Bu yaz bu sahnenin de açılması sebebiyle ilave turneler buraya kaydırmaları talimatını verdim. Bu yaz bakanlığımızın da desteklediği çok önemli bir aktivite alanı haline gelecek kale içi. Kale içi ve Bodrum merkezin canlanması içinde çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yaz sezonu için Turizm sezonunu değerlendiren Bakan Ersoy, "Biz geçen seneyi çok ciddi bir artışla kapatmıştık. Bu sene de turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Önemli olan gelir artışı bizim için. Bu sene Türk turistinden kayması var Ege'ye. Bodrum için çok iyi bir sezon bekliyorum. Bodrum'un sorunu sezonda yolcu almak değil. Bodrum'un sorunu sezonun uzatılması. Biz de çalışmalarımızı Bodrum sezonunun uzatılmasıyla ilgili yapıyoruz. Bodrum Belediye Başkan adayımız Tahir Ateş ile beraber bir toplantı yaptık ve turizm sezonunun nasıl uzatılması gerektiği ile ilgili projelerini anlattı. Ben 21 Mart'ta tekrar Bodrum'a geleceğim. Bodrum'un sezonunu uzatmakla ilgili Bakanlık olarak neler yapabiliriz, neleri devreye almamız lazım, ona gayret edip onun üzerinde yoğunlaşacağız. Bodrum'da tek tip bir turizm var. 15 Haziran, 30 Ağustos arasından villacıların getirdiği bir turizm var. Gerçek turizm bu değil. Tek tip turizmden kurtarmamız lazım Bodrum'u. Bu projeleri yerinde incelemek için bir daha geleceğim" ifadelerini kullandı.

Kale Kurivaziyer turizmi için önemli

Bakan Ersoy, Kurvaziyer turizmi için Bodrum Kalesi'nin önemine değinerek, "Ben proje açıkladığım zaman bitiş süresini de açıklamayı seviyorum Geçen sene Bodrum'a sezon sonunda gelmiştim burayı açacağım, sezona yetiştireceğim demiştim sizlere. 18 Mayısa yetiştiriyoruz Bodrum Kalesi'ni. Bu da çok kurvaziyer destinasyonu olarak da geçiyor Bodrum. Eğer 1 sene daha kapalı tutsaydık Kurvaziyer turizmiyle ilgili çok ciddi bir darbe görecekti. Bu sene Kurvaziyer turizmi için kala en azından açılmış olacak. Bu tarz hızlandırılmış projelere biz devam edeceğiz. 2'inci etabı da 18 Mayıs 2020'ye yetiştireceğiz. Finansman kapsamına da aldık kale resterasyonunu. Finansal desteği de hızlandırıyoruz. Bodrum'u yavaş yavaş kazanacağız. Ayrıca bir müze ihtiyacımız var. Burası su altı müzesi olarak da hizmet görüyordu. Bizim kapsamlı bir su altı arkeoloji müzesi lazım. Bununla ilgilide başkan adayımız Tahir Ateş bir yer gösterdiği zaman güzel bir müze yapacağız" dedi.

Gündoğan Çetili burnunda yapılan inşaatın durdurulduğunu ve mühürlediğini de belirten Bakan Ersoy, "Ben de pazar günü sayın valimizle görüştüm ve hızlı bir şekilde durdurulmasını talep ettim. Zaten pazartesi günü sayın valim de mühürleme işlemini yaptı. Maalesef seçim öncesi böyle fırsatçılar oluyor. Kapadokya'da da aynısı yaşanmıştı biliyorsunuz. Burada da yaşandı. Sonunda da olayların nereye gittiğini hep beraber gördük. Böyle fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Mühürleme işlemini yaptık. Bugün de savcılığımıza suç duyurularımızı yapıyoruz. Biz bakanlık olarak sıkı sıkıya takip edeceğiz. Yani artık Türkiye'de herkesin yasalara uygun yatırım yapması lazım, yasalara uygun inşaat yapması lazım. Biz sıkı sıkıya takipçisiyiz. Gelen her talebi de kontrol edip değerlendirerek sonuçlandıracağız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA