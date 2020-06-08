Turizm Bakanı Ersoy: Koronavirüs, ekonomi virüsü halini almaya başladı Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu.

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu. Yaz aylarının gelmesi ve salgının hız kesmesiyle ülkeler yavaş yavaş sınırlarını birbirlerine açmaya başlarken, Türkiye'nin turizmden beklentisini ve Almanya dahil yabancı turistlerin ne zaman gelmeye başlayacağını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorduk. Kaynak: DailyMotion.com