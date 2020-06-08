Turizm Bakanı Ersoy: Koronavirüs, ekonomi virüsü halini almaya başladı
Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu.
08.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:50
Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm oldu. Yaz aylarının gelmesi ve salgının hız kesmesiyle ülkeler yavaş yavaş sınırlarını birbirlerine açmaya başlarken, Türkiye'nin turizmden beklentisini ve Almanya dahil yabancı turistlerin ne zaman gelmeye başlayacağını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorduk.
Kaynak: DailyMotion.com