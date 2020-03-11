Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Vali Baruş'a ziyaret Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Baruş'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede, kentin turizm potansiyeli, imkanları ve ihtiyaçlarını konuşuldu.

Ziyarette Yavuz'a, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da eşlik etti.

Kaynak: AA