14.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:56

Hatay'da, "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikte, Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Vali Rahmi Doğan, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Doğa Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız katıldı.

Doğan, 2019 içerisinde DOĞAKA'nın turizm altyapısının geliştirilmesi için çalışmaları olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda geçen hafta Osmaniye'de yapılan kurul toplantısında projelerin onaylandığını ve bugün DOĞAKA ile bir protokol imzalayarak, uygulamalara başlayacaklarını belirten Doğan, "Turizmin altyapısının geliştirilmesiyle ilgili ilana kasım ayı içerisinde çıkıldı ve bağımsız denetçiler tarafından projeler incelendi, onaylandı ve yürürlüğe girdi. 7 milyon 782 bin 975 lirası DOĞAKA tarafından karşılanmak üzere, 5 projemiz için 14 milyon 471 bin 774 liralık bir bütçe ayırdık. Geri kalan kısımlar ise Valiliğimiz tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA