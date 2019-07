Turizm acenteleri Sındırgı'da buluştu

Termal, sağlık ve kültür turizminin parlayan yıldızı Sındırgı, turizm acentelerinin de gözdesi olma yolunda ilerliyor. Sındırgı, TÜRSAB belgeli turizm acentelerini ilçede ağırlandı.

Turizm acenta yetkilileri termal tesislerin yanı sıra, Şerif Paşa Sanat Sokağı, Türk Sokağı, Seramik Atölyesi, Akpınar Yaşam Merkezi, Hanımeli Çarşısı, Açık Halı Pazarı,Yonca Pazarı, Doğal ürünlerin yer aldığı halk pazarı ve doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda iki günlük hızlandırılmış tur gerçekleştirildi. Kafileye iki gün boyunca rehberlik yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ilçenin tüm değerlerini en ince ayrıntısına kadar tanıttı.

Türkiye'nin Tek Açık Halı Pazarı İlgi Gördü

Sındırgı ilçesinin 3 bin yıllık kültürü, ilmek ilmek hasretlerin, hikayelerin işlendiği Yağcıbedir halılarının, yöreye özgü kilimlerin, heybelerin satıldığı cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan açık halı pazarı acentelerin ilgisini çekti. Halının hikayelerinin ve her çeşidinin yer aldığı halı pazarının gezi programında önemli bir yer alacağı kaydedildi. Yağcıbedir halıları her cumartesi açık halı pazarında satıldığı gibi halı dükkanlarında da haftanın her günü satışa sunulduğu anlatıldı.

2004 yılından bu yana Sındırgı'da stratejik planlamayı termal turizm alanında yaparak kısa süre içerisinde ilçede çığır açan çalışmalara imza atan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş"Bir hayalle başladık. Bu gün termal ve sağlık turizminde iddialı bir hale geldik. 2006 yılında termal turizm bölgesi ilan edilmemiz ile başlaya serüvende bugün ilçemizi gezilecek alanları, termal tesisleri ile ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayabildiğimiz bir hale getirdik. Sındırgı insanının samimiyeti ve sıcaklığı çalışmalarımızda bizlere en büyük destek oldu. Bugünde turizm acenteleri ile işbirliği içerisinde ilçemize turların çoğalması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GMKA öncülüğünde İzmir'de faaliyet gösteren TÜRSAB belgeli turizm acente yetkililerine ilçemizi tanıttık. Uluslararası boyutta düzenlediğimiz Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri başta olmak üzere İzmir'den turlara başlayacaklarını, gelirken ön yargılı olduklarını ancak Sındırgı'nın saklı kalmış mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu belirterek Sındırgı insanının samimi ve sıcak karşılaması için teşekkür ettiler. İşbirliğimiz ve turizmde yapılan çalışmaları ziyaretçi sayısındaki artışla vatandaşlarımıza ekonomik kazanca dönüştürmek adına çalışmalarımız devam edecek. Ziyaretçi heyete, bizlere eşlik eden ve destek olan Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Abdullah Güç'e teşekkür ediyorum. İlçemizi ve ilimizi kalkındırma adına her türlü projeye, işbirliğine hazırız" sözlerine yer verdi.

İki gün süren Sındırgı turunun ardından ilçeye turların düzenlenmesi konusunda istişarede bulunuldu. Önümüzdeki günlerde ortak tur ile başlayacak Sındırgı gezileri, sürekli hale getirilecek. - BALIKESİR

