Türiye Wakeboard Şampiyonası Gölkay'da Yapılacak

İzmit Belediyesi'ne ait Dünyanın en modern su sporları merkezi Gölkay'da Türkiye Wakeboard Şampiyonası yapılacak.



İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şampiyonaya yurdun dört bir yanından 100'e yakın sporcu katılacak. 16-17 Eylül tarihleri arasında 2 gün sürecek şampiyona, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. - KOCAELİ