Turistlerin Yeni Gözdesi Kayaarası Kanyonu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan muhteşem reyhan tarlaları arasında Meydan köprüsü manzarasındaki Kayaarası Kanyonu turistlerin gözdesi oldu.

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kayaarası Kanyonu doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sunuyor.

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan kanyon, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor.

Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir köyü köprüsünden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.

Serge Mahallesi'ndeki Kayaarası Kanyonuna gelen turistler, 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyonda farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulurken,her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini misafir etmeye devam ediyor. - MALATYA