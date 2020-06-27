Turistlerin uğrak mekanı Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yükseldi
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Turistlerin uğrak mekanı Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yükseldi

Türkiye'nin önemli bakır işleme merkezlerinden, yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde uğradığı Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısı'nın ustaları, normalleşmenin ardından hareketlenen turizmle yeniden üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Turistlerin uğrak mekanı Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yükseldi
27.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:08

Türkiye'nin önemli bakır işleme merkezlerinden, yerli ve yabancı turistlerin yoğun şekilde uğradığı Gaziantep'teki Bakırcılar Çarşısı'nın ustaları, normalleşmenin ardından hareketlenen turizmle yeniden üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antik kentleri, modern ve tarihi turizm alanları, lezzetleri, gelenek ve görenekleriyle yıl boyunca yüz binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'e gelenler, Bakırcılar Çarşısı'na uğramadan dönmüyor. Birbirinden maharetli ustaların çekiç seslerinin yankılandığı tarihi çarşıda gezenler, farklı ürünleri alma şansı buluyor.

Her sene turist yoğunluğunun yaşandığı ilkbahar mevsiminde bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen çarşıda normalleşmeyle üretim de yeniden hareketlendi. Yaklaşık 3 aylık sessizliğin ardından yeniden çekiç seslerinin duyulduğu Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bakırı alın teri ve el emekleriyle birbirinden farklı hediyelik ürün ile eşyaya dönüştürmek için yoğun çaba gösteren ustalar, sabah erken saatlerden akşama kadar hummalı mesai harcıyor.

"İşlerimiz açılmaya başladı"

Çarşı esnafından Yunus Emre Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle duran işlerinin yeniden hareketlenmesi dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Çarşının kentin önemli turizm mekanlarından olduğunu ifade eden Keklik, "Gaziantep'i ziyaret edenler, çarşıya gelerek sevdiklerine bakırdan hediye alıyor. Biz de böylelikle para kazanıyoruz. Salgın nedeniyle işler durmuştu. Daha önceden kalan işlerimiz de vardı. Şu an üretim yeniden başladı, kalan işlerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Keklik, normalleşmeyle çarşıda turist hareketliliğinin yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle yıllar sonra tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri sustu. Şu an normalleşme sürecine girildi ve işlerimiz açılmaya başladı. Çarşı, Gaziantep'in kültürel mirası olduğu için turistleri çekebileceğimiz bir nokta. Turistler geldikçe işlerimiz oluyor. İnsanların buraya gelmesi, bu dönemde çalışmamız ve üretim yapmamız demektir."

Bakır ustası Beşar Hanki de normalleşmeyle siparişlerin de gelmeye başladığını ve işlerinin yoğunlaştığını belirtti.

Turistlerin de yeniden çarşıya geldiğini ifade eden Hanki, durgun geçen günlerin açığını kapatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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