Turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi Outlet merkezinde yeni mağaza açtırdı

27.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:45

Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artış ile 52,5 milyon turist ağırlarken, turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi outlet merkezlerindeki alışverişi de canlandırdı. Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul 'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet'te, muhafazakar giyim markası Modanisa'nın mağazası açıldı.Mağazının dünyanın en büyük 'modest' outlet mağazası olduğu duyuruldu.

2019 yılında yüzde 9'luk bir artışla, 13 milyonun üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaşan Venezia Mega Outlet'te geçtiğimiz yılki yüzde 42'lik toplam ciro artışın yüzde 80'i yabancı ziyaretçilerden oluştu.Outlet merkezinde sepet ortalamasında yabancı ziyaretçilerin harcamaları yerli ziyaretçilerin yaklaşık 8-10 katı arasında gerçekleşiyor. Türkiye'ye gelen turist sayısının artışına paralel olarak outlet merkezinde yeni bir mağaza daha açıldı. 2020 yılında yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme hedefleyen Venezia Mega Outlet, muhafazakar giyim markası Modanisa'nın 2 bin metrekarelik mağazasına "Çarşı Pazar" katında ev sahipliği yapmaya başladı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MODEST MAĞAZASI"

Türkiye'nin ilk uluslararası online e-ticaret sitesi Modanisa'nın, Venezia Outlet'te açtığı mağazasında iç giyim ürünlerinin yer aldığı "kadınlara özel" bir alan bulunuyor. Mağazının dünyanın en büyük 'modest' outlet mağazası olduğu duyuruldu. Giyim tarzına dünyada muhafazakar giyim anlamında 'modest' deniyor.

Venezia Mega Outlet'in mağaza ile ilgili yaptığı duyuru şöyle;

"Tüm aile bireylerini düşünen Modanisa Outlet alışverişin yanı sıra ailece vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini de dinlenme alanları ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği çocuk oyun alanlarında ağırlıyor. Modanisa'nın ilk outlet mağazası olan "Modanisa Outlet", uygun fiyatlarıyla muhafazakar giyimi tercih eden kadınları Venezia Mega Outlet'in "Çarşı Pazar" katına bekliyor. İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet; ürün çeşitliliği, beden alternatifleri, özel koleksiyonlar ve indirimli fiyatlarla İstanbul'da alışverişin merkezi olmaya devam ediyor."

- İstanbul

Kaynak: DHA