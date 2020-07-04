Turistlerin Türkiye'deki "sağlıklı tatil" yolculuğunu AA görüntüledi
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Turistlerin Türkiye'deki "sağlıklı tatil" yolculuğunu AA görüntüledi

Türkiye'de, yerli ve yabancı misafirlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri amacıyla havalimanından konaklayacakları otellere kadar her alanda alınan tedbirler, turistlerin takdirini topluyor.

04.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:14

Türkiye'de, yerli ve yabancı misafirlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri amacıyla havalimanından konaklayacakları otellere kadar her alanda alınan tedbirler, turistlerin takdirini topluyor.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla, turizm sektöründe de hareketlilik başladı.

Turistlerin keyifli tatil geçirmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile turistlere, Türkiye'de güvende oldukları hissettiriliyor.

Program, tatilini Türkiye'de geçireceklere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede önerilen bir dizi tedbiri tanımlıyor. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya Rusya'dan gelen bir ailenin, havalimanından konaklayacağı otele kadar süren sağlıklı yolculuğu Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Önlemler aşama aşama uygulandı

Tatil için kente gelen Rus Mariia Kostareva ve ailesi, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hareket eden yolcular, belirli aralıklarla yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte etti.

Antalya Havalimanı'nda Rus arkadaşı İrina Balcı tarafından karşılanan Mariia Kostareva, önceden rezervasyon yaptırdığı "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otele geçti.

Otel girişinde ateşleri ölçülen aile, girişe yerleştirilen dezenfektanı kullandı, burada kendilerine verilen maskeleri taktı. Resepsiyon bölümünde gerekli önlemler eşliğinde kaydını yaptıran Kostareva ve beraberindekiler, salgına ilişkin alınan tedbirler hakkında eğitimli personel tarafından bilgilendirildi.

Valizleri personel tarafından dezenfekte edilen Kostareva, ailesiyle odasına geçti. Dinlendikten sonra sahile inen Kostareva ve ailesi, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde güneşlendi, restoranda yemeğini yedi.

"Sağlıklı, temiz ve güzel hizmet veriliyor"

Kostareva, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Tatil için de Antalya'nın ideal bir kent olduğunu vurgulayan Kostareva, "Hava, deniz çok güzel. Alınan önlemleri gördük. Sağlığımızı düşünüyorlar. Sağlıklı, temiz ve güzel hizmet veriliyor. Çok memnun kaldık. Arkadaşlarımızı Antalya'ya bekliyoruz. Güvenli tatili burada bulabilirsiniz." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 konusunda önemli adımlar attığını anlatan Kostareva, havalimanında ve otellerde alınan önlemlerin Antalya'nın "keyifli tatil için güvenli kent" imajını verdiğini kaydetti.

Kostareva'nın kızı Nadya Kostareva da kendilerine çok güzel hizmet sunulduğunu, her aşamada hijyene büyük önem verildiğini dile getirdi.

Gerek havalimanında gerekse konakladıkları otelde her köşede dezenfektan gördüğüne dikkati çeken Kostareva, hizmetlerden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Turistlerin Türkiye'deki 'sağlıklı tatil' yolculuğunu AA görüntüledi

Kaynak: AA

Manşet

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