Turistlerin Trabzon'da Kalış Süresini Uzatmak ve Turizmden Elde Edilen Geliri Arttırmak İçin...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Cem Eyüpoğlu, turistlerin Trabzon'da kalış süresini uzatmak ve turizmden elde edilen geliri artırmak için sektör temsilcileri olarak hazırladıkları önerileri açıkladı.

Son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği ile birlikte seyahat acentesi sayısının Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 240, Trabzon genelinde 140'a ulaştığını vurgulayan Eyüpoğlu "Bütün meslek gruplarında olduğu gibi bizlerin de sorunları vardır. Her geçen gün itibarsızlaştırılan turizm sektörü bugün gelinen noktada mesleksizlerin mesleği haline gelmiş durumdadır. Günü kurtarmak adına yapılan çalışmalar uzun vadede sektöre zarar vermektedir. Havalimanında misafirlerimizi rahat karşılama ortamının olmayışı, hem gelen misafirlerimizi hem de bizleri mağdur etmektedir. Ciddi sayılarda artmaya devam eden işletme sayılarından dolayı mevcut pazar büyütülmezse var olan pazarın dilimlerinin daha da azalacak olması sektörü tedirgin etmektedir. Kalite standartlarını yakalayabilmek ve koruyabilmek için son yıllarda sayıları ciddi şekilde artan işletmelerde yeteri kadar kalifiye personel bulunamamaktadır. Çalışan ve istihdam edilecek olan personellerin eğitimine yeteri kadar önem verilmemektedir. Şehir merkezinde turizm araçlarına ait park yeri ve durak bulunmayışı, şehir merkezinin, Zağnos Vadisi'nin, Kanuni Evi ve Kemeraltı Çarşısı gibi önemli destinasyonların yeteri kadar tanıtılamamasına sebebiyet vermektedir. Sumela Manastırı'nın yıllardır tadilatta olması yöre halkını ve turizm paydaşlarını ekonomik olarak etkilemiştir. Bölgemizde kış turizmine yönelik çalışmalar maalesef yeteri kadar yapılamamaktadır" dedi.

Bölgeye gelen misafirlerin daha fazla konaklamaları ve turizmin 12 aya yayılması için bazı projelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Cem Eyüpoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çakırgöl Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi hem var olan sezona hem de kış sezonuna hareketlilik getirecektir. Teleferik Projesi yıllardır konuşulan ama bir türlü uygulanamayan bir proje. Bu projenin faaliyete geçirilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin şehre ilgisinin artacağı kesindir. Hayvanat Bahçesi ve Disneyland gibi etkili projelerin yapılması, hem şehrimize ekonomik olarak daha fazla katkı hem de gelen misafirlerimizin daha fazla geceleme yapmalarını sağlayacaktır. Günümüz teknolojisi ile birlikte 'anı paylaşma' eğiliminin oldukça arttığı ve bu paylaşımların bireyleri de etkilediği aşikardır. Bu bağlamda şehrin kültürünü ve tarihini yansıtabilecek peyzaj düzenlemeleri ile otantikliği artırabilir, gelen turistlerin daha fazla fotoğraf çekmesi sağlanabilir ve Trabzon'un sembolü olan değerlerin tanıtımı bu yönde yapılabilir. Belirttiğim konular bugüne kadar hayata geçirilmiş olması gereken projelerdir. Bu projeleri çoğaltmak, yeni fikirleri sunmak elbette mümkündür. Bu durumda turizmle ilgili kaynak ve bütçeleri kullanan, karar verici ve uygulayıcı kurumların bizlerle daha sık iletişim halinde olup, harcamalarını daha verimli şekilde yapması, belirtilen projelerin hayata geçirilmesi sürecini hızlandıracaktır."

"Karayolu taşımacılığında KDV oranı yüzde 8'e düşürülmelidir" diyen Eyüpoğlu "Turizmin yan kolu olarak gördüğümüz karayolu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yaşadığı problemler var. Havayolu taşımacılığına verilen devlet desteğinin karayolu taşımacılığına da verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sektöre uygulanan yüzde 18 KDV oranının konaklama sektöründe olduğu gibi yüzde 8'e düşürülmesi firmaları rahatlatacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün OGS geçiş ücretinin aylık ortalama 3 bin lira civarında olduğu görülmektedir. Oldukça külfetli OGS, köprü geçiş ücretlerinin ve garaj giriş çıkış ücretlerinin tekrar düzenlenip sektörün nefes alması sağlanabilir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA