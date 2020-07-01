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Turistlerin tatili Kovid-19'a karşı Güneş Sigorta güvencesinde

Güneş Sigorta, hayata geçirdiği Turist Koruma ve Destek Sigortası ürünü ile tatil için Türkiye'yi tercih edenlere Kovid-19'a karşı güvence sağlıyor.

Turistlerin tatili Kovid-19'a karşı Güneş Sigorta güvencesinde
01.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:05

Güneş Sigorta, hayata geçirdiği Turist Koruma ve Destek Sigortası ürünü ile tatil için Türkiye'yi tercih edenlere Kovid-19'a karşı güvence sağlıyor.

Firma açıklamasına göre, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren Güneş Sigorta, haziran ayı itibarıyla uygulamaya aldığı Turist Koruma ve Destek Sigortası kapsamında Türkiye'ye yurt dışından gelen turistleri, Kovid-19'a karşı yatarak tedavi paketiyle ihtiyaçlarına göre çeşitli limitlerle güvence altına alıyor.

Söz konusu Destek Sigortası kapsamında, tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin seyahatleri süresince Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde, özel hastane/devlet hastanesi ayrımı olmaksızın tüm pandemi hastanelerinde oluşabilecek yatarak tedavi giderleri ve yoğun bakım masrafları tercih edilen teminat limitleri kapsamında karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, ürünün hem ülkemiz hem de Güneş Sigorta için önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi, doğası ve kültürüyle turizmin merkezlerinden olan ülkemizde, daha keyifli ve güvenli bir tatil için Kovid-19 teminatlı Turist Koruma Destek Sigortası ürününü hayata geçirdik. Yurt dışından gelecek olan turistlerimize yönelik uygulamaya aldığımız bu ürünümüzle, ülkemizin güzellikleriyle tanışmak ve yeni keşifler için tatile gelmek isteyen kişilere Kovid-19 endişesine karşı güvence sağlıyoruz. Müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli olarak yenileyen bir şirket olarak, bu ürünümüzü ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin yeniden canlanması açısından çok önemsiyoruz. Ürünümüzün ülkemiz turizmine destek sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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