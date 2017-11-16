Turistlerin Soyan İki Kişi Yakalandı

İSTANBUL'da sabah otelinden çıkan İran uyruklu Mohammed Blazade (47)'ye saldırarak onlarca kişinin gözleri önünde cebindeki parayı zorla alan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Bir ay öncede benzer yöntemle bir başka turisti daha gasp ettikleri ortaya çıkan şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



OLAY GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ



Aksaray, İskenderpaşa mahallesi, Aksaray Yeraltı çarşısı A.kapısında 10 Kasım 2017 tarihinde saat 08.00'de meydana gelen olayda İran uyruklu Mohammed Blazade polise başvurarak sokak ortasında saldırıya uğradığını ve cebindeki parasının çalındığını söyledi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde 4 Kasım tarihinde turist olarak İstanbul'a gelen ve bir otele yerleşen Mohammed Balazade'yi takip eden iki kişiden birinin elini mağdurun pantolon cebine attığını, Balazade'nin durumu fark etmesi üzerine zorla parasını alarak kaçtıkları görüldü.



AYNI BÖLGEDE KENDİLERİNE YENİ KURBAN ARARKEN YAKALANDILAR



Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan operasyonlarda aynı bölgede pusu kuran dedektifler bir gün sonra aynı bölgede kendilerine yeni kurban arayan şüphelileri tespit etti. Bir süre takip edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar. Şüpheliler Azat K.(25) ile İrfan A.(18)'nın daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğunu tespit edildi. Yankescilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 3 Eylül 2017 tarihinde aynı bölgede Khlaled Elhallak adlı turistin cebinden 6 bin 400 dolar çalınma olayının failleri olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.