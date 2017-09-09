Turistlerin Şimşir Kaşık İlgisi

Karadeniz kıyısında yetişen özel bir ağaçtan üretilen el yapımı şimşir kaşıklar, yabancı turistlerden yoğun talep görüyor.



El yapımı olması sebebiyle hem süs olarak, hem de mutfak işlerinde kullanılabilen şimşir kaşıklar, 8 ile 12 lira arasında satışa sunuluyor. Dayanıklı olmasının yanı sıra, estetik bir güzelliğe de sahip olan bu ürün, özellikle Amerikalı ve İsrailli turistlerin ilgisini çekiyor.



Eskişehir'de hediyelik eşya satışı yapan özel bir işletmenin sahibi olan Ziya Çiftçi, yabancı turistlerin şimşir kaşıklara olan ilgisinin son 2 yılda arttığını belirtti. Son dönemdeki satışlardan dolayı çok memnun olduklarını vurgulayan Çiftçi, "Kendi vatandaşlarımızdan bu kadar ilgi göremiyoruz. Yabancı turistlerin şimşir kaşıklara ilgisi inanılmaz seviyede. Yetiştiremiyoruz desek yeridir. Özellikle Amerikalıların ve İsraillilerin ilgisi büyük. Onlar genellikle hatıra olarak bunu alıyorlar. Kendi vatandaşlarımızın bu kaşıklara olan umursamazlığı ise açıkçası bizi şaşırtıyor" şeklinde konuştu. Öte yandan el sanatında alttan çırak yetişmediğini, bunun da mesleklerini tehdit ettiğini aktaran Ziya Çiftçi, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Bu kaşıkları yapan ustalarımızın yaşları 65 ile 80 arasında. Alttan ise çırak gelmiyor. 10 sene sonra sektörümüzün durumu ne olur, bilmiyorum. Gençlerimizi el sanatlarına teşvik etmek gerek. Bu da çok önemli bir meslek grubu. Umarım bu sıkıntı kısa süre içerisinde aşılır." - ESKİŞEHİR