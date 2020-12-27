Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi

27.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:58
Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında İstanbul'un keyfini turistler çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Eminönü'nde gezen turistlerin büyük kısmının maske takmadığı görüldü.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'un çoğu cadde ve sokağı boş kalırken, Eminönü sahili turistlere kaldı. Normal günlerde aşırı yoğunluğun yaşandığı Eminönü sahilinin keyfini turistler çıkardı. Hafta sonu kısıtlamasında muaf tutulan turistler, sahilde yemek yiyerek İstanbul manzarasını seyretti. Sahilde fotoğraf çekilen turistler vapurlarla seyahat etti.

İstanbul'un tadını çıkaran turistlerin büyük bir kısmı korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Bazı turistler maske takmayarak sosyal mesafe kuralına da uymadı. Belirlenen meydanlar ve caddelerde uygulanan sigara içme yasağına da uyulmadığı görüldü.

"Dolaşırken çoğunda maske yok"

Eminönü'nde taksicilik yapan Burhan Gürsoy, "Sadece turistleri görüyoruz. Meydanlar turistlere kaldı. Onlar sadece dolaşıyorlar. Dolaşırken çoğunda maske yok. Maskelerini takmıyorlar. Maskelerini takmadıkları için bizim için sorun oluyor. Arabaya binerken maske takma zorunluluğu olduğunu söylediğimiz halde takmıyorlar. Yine de taktırıyoruz. Hepsi sigara içiyor. Şu an bomboş İstanbul'un tadını en çok onlar çıkarıyor" dedi. - İSTANBUL

Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi
Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Gülben Ergen Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Ryan Babel Domagoj Vida Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turistlerin maskesiz mesafesiz İstanbul keyfi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:04:14. #1.15#
title