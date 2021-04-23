Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu

Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kapadokya'yı yabancı turistler gezdi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kapadokya'yı yabancı turistler gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Göreme ise kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Bölgede tatil yapan yabancı turistler, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Kapadokya'yı rehberler eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Turistler, maske ve mesafe konusunda sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.


Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu
Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu
Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu
Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Nikos Dendias Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turistlerin kısıtlamada Kapadokya turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:59:19. #1.16#

title