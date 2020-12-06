Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
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Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na gelen yabancı turistler, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi. Sıcak havayı da fırsat bilen turistler, sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş merkezlerinin kapalı olması ve hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinden dolayı kendilerini serin sulara bıraktı. Tatilcilerin Aralık ayında denizin keyfini çıkardığı görüntüler objektiflere yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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