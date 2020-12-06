Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na gelen yabancı turistler, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi. Sıcak havayı da fırsat bilen turistler, sokağa çıkma kısıtlamasında, alışveriş merkezlerinin kapalı olması ve hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinden dolayı kendilerini serin sulara bıraktı. Tatilcilerin Aralık ayında denizin keyfini çıkardığı görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER