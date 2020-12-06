Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
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Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı

06.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:38

Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.

Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na gelen yabancı turistler, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi. Sıcak havayı da fırsat bilen turistler, sokağa çıkma kısıtlamasında, alışveriş merkezlerinin kapalı olması ve hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinden dolayı kendilerini serin sulara bıraktı. Tatilcilerin Aralık ayında denizin keyfini çıkardığı görüntüler objektiflere bu şekilde yansıdı.

Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı
Tatilciler, pazarın keyfini denizde çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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