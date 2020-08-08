Turistlerin kavurucu sıcaktaki uğrak mekanı: "Kaleoğlu Mağarası"
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Turistlerin kavurucu sıcaktaki uğrak mekanı: "Kaleoğlu Mağarası"

Tarihi ve kültürel değerleriyle yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'teki 500 yıllık mağara, kentte aşırı sıcaktan bunalan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

08.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:35

Tarihi ve kültürel değerleriyle yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'teki 500 yıllık mağara, kentte aşırı sıcaktan bunalan ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kentin düşman işgaline direnişi sırasında yiyecek ve cephanelerin saklandığı Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Tarihi ticaret güzergahı İpek Yolu üzerinde bulunan ve geçmişte birçok amaçla kullanılan mağara, yazın serin kışın da sıcak havasıyla dikkati çekiyor ve "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, kafe olarak hizmet veren mağaraya gelenler, serin ortamda içeceklerini yudumlayarak keyifli zaman geçiriyor.

Kafeyi işleten Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, mağaranın 500 yıllık tarihinin olduğunu söyledi.

Turistlerin mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kaleoğlu, şunları kaydetti:

"Burası doğal klimalı mağara olarak biliniyor. Mağaranın içi şu an ortalama 15 derece ama dışarının sıcaklığı 40 derece. Ziyaretçiler mağaraya girdikten sonra ortalama 15 derecedeki havada serinliyor, kahvesini, çayını içip, huzur buluyor. Sıcaklardan dolayı ziyaretçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor."

Tatil için Kanada'dan gelen Abdulhak Nagy ise kentteki tarihi alanları gezdiğini ve çok beğendiğini belirtti.

Hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu anlatan Nagy, "Öğle sıcağında mağara serinlikten dolayı oturulabilecek en güzel mekan. Mağara 500 yıllık, geçen kervanlar hayvanlarını burada sıcaktan korumuşlar. Mağarada farklı atmosfer ve tarih kokusu var. Ziyaretçileri buraya davet ediyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan Ecevit Doğan da ailesiyle mağaraya geldiklerini ve çok beğendiklerini aktardı.

Turistlerin kavurucu sıcaktaki uğrak mekanı: 'Kaleoğlu Mağarası'

Kaynak: AA

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