Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi
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Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi

Nevşehir'de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.

09.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:38
Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi

'de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 'da karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altındaki peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ATV turlarına katıldı. ATV turları ile Göreme'de vadileri gezen turistler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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