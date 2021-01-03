Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza
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Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

03.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:00

Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.

Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kural tanımadılar, polis cezayı kesti

Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti. Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza
Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza
Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza
Turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları 'pes' dedirtti: Sigara içen maskesiz turist grubuna ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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