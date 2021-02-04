Turistlerin Ilgaz Dağı'ndaki heyecanlandıran kayak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turistlerin Ilgaz Dağı'ndaki heyecanlandıran kayak keyfi

04.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:56
Turistlerin Ilgaz Dağı'ndaki heyecanlandıran kayak keyfi

Kastamonu'da kayak sezonuna geçtiğimiz ay "merhaba" diyen Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kastamonu'da kayak sezonuna geçtiğimiz ay "merhaba" diyen Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 50 santimetreyi bulan karın yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri büyüleyen Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Beş kilometre uzunluğunda pistleriyle Yurduntepe, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı otellerde konaklayan turistler, aileleriyle snowboard, kayak ve kızak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezinin yaklaşık 2 bin 200 rakımlı noktasından iniş yapan Sadık Doğar ve Mükremin Duman, kayak yaparken kendilerini cep telefonları ile görüntüledi.

İniş sırasında hızları zaman zaman 80 kilometreyi bulan 2 kayakseverin heyecanı görüntülere yansıdı.

Sadık Doğar, AA muhabirine, Yurduntepe'nin zirve noktasından slalom yaparak inerken heyecan dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bölgenin en güzel pistine sahip olduğunu ifade eden Doğar, "Sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar defalarca kayıyoruz. Çok keyifli ve zevkli bir yer. Daha önce farklı yerlerde de kayak yaptık ama burası uzun pistleriyle bizi çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Yaşadıkları heyecanı arkadaşı ile kayıt altına almak istediklerini belirten Doğar, "İnişler sırasında kendimizi kameraya kaydettik. Oldukça güzel anlar ortaya çıktı. Bunu da paylaşmak istedik." dedi.

Kayak takımlarının, büyüklüğü nedeniyle doğal bir sosyal mesafe aracı olduğunu dile getiren Doğar, bu sporun gerekli tedbirler alındıktan sonra yapılmasında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Faik Öztrak Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Deniz Türüç Serdar Aziz
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turistlerin Ilgaz Dağı'ndaki heyecanlandıran kayak keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:39:20. #1.16#
title