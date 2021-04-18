Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
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Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık

Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın İbradı ilçesinde asırlardır yapılan asma yaprağında alabalık, özellikle Avrupalı turistlerin gözde lezzetleri arasına girdi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde asırlardır yapılan asma yaprağında alabalık, özellikle Avrupalı turistlerin gözde lezzetleri arasına girdi.

İlçenin, yeşil doğası, kırmızı kiremitli evleriyle öne çıkan Ormana Mahallesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri kadar damakları şenlendiren, holuşka, keçi peynirli pide, asma yaprağında balık gibi yöresel lezzetleriyle de dikkati çekiyor. Turizmci Tolga Özgüven, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlerin, Ormana'daki restoranlarda özellikle asma yaprağında güveçte pişirilen balığa büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Manavgat Şelalesi'ni besleyen İbradı'daki Üzümdere Irmağı'nda, doğal kaynak suyunda yetişen alabalıklar, temizlendikten sonra çizikler atılarak tereyağıyla harmanlanıyor. Bölgenin asırlardır geçim kaynağı olan çavuş üzümü yaprağıyla sarılan balıklar, güvece yerleştirildikten sonra domates ve kapya biber konularak, meşe odunundan hazırlanan közde pişiriliyor. Asma yaprağı, yanmayı ve buharlaşmayı önleyerek, balığa ayrı bir lezzet katıyor. İlçeyi ziyaret eden turist kafilelerinin büyük bölümü, asma yaprağında pişirilen alabalığı tercih ediyor.

"Asırlardır bölgede yapılıyor"

Asma yaprağı Ormana'nın meşhur bağlarında yaz ayında toplanıyor. Daha sonra salamura şeklinde saklanıyor. Asma yaprağının balık ile özleşmesi için 20 dakika gerekiyor. Balığının sırrı Ormana'nın tarihi üzüm bağlarında yetişen çavuş üzümünden alınmış asma yapraklarından geliyor. - ANTALYA

Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık
Turistlerin gözdesi asırlık asma yaprağında alabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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