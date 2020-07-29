Turistlerin göz bebeği Ayvalık yoğun bir bayrama hazırlanıyor Turistlerin göz bebeği Ayvalık yoğun bir bayrama hazırlanıyor Doğası, havası, doğal güzellikleri, mutfağı ve tarihi değerleriyle turizm alanında dünyanın cazibe merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, koronavirüs gölgesine rağmen kurban bayramına hazırlanıyor.

Turistlerin göz bebeği Ayvalık yoğun bir bayrama hazırlanıyor

BALIKESİR - Doğası, havası, doğal güzellikleri, mutfağı ve tarihi değerleriyle turizm alanında dünyanın cazibe merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, koronavirüs gölgesine rağmen kurban bayramına hazırlanıyor.

Sadece yaz aylarında değil, bahar ve kış aylarında da misafirlerini ağırlamayı başaran Ayvalık, bu yıl Kovid 19 tedbirlerine rağmen Güney sahilleri ve Ege kıyılarındaki bir çok turizm merkezinden daha yoğun sezon geçiriyor. Turistik tesislerde geçtiğimiz yıllara nazaran ciddi bir azalma yaşanan Ayvalık, Kurban Bayramı ile birlikte geçtiğimiz sezonlarda yaşanılan doluluk oranına ulaşmış durumda. Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, sezonu 1 Temmuzdan itibaren açtıklarını ve taleplerin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Alt Yapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Kurban Bayramı'nda yüzde 80-90 bir doluluk beklediklerini belirterek, "bayram sonrasında da doluluk oranının yüzde 80'lerde seyretmesini beklediklerini söyledi.

Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da Ayvalık'ın doğası ve konumu itibarıyla salgın sürecinden fazla etkilenmediğini kaydederek ilçedeki işletmecilerin Kovid-19 ile ilgili önlemleri aldığını ve bu durumun kendilerine büyük avantaj sağladığını bayramda da yüzde 90 doluluk oranına ulaşacağımıza kesin gözüyle baktıklarını belirtti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, bayramın ilçedeki turistik tesislerin yüzde 90 oranında rezervasyon aldığını söyledi.

Aynı zamanda Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği'nin de başkanı olan Mesut Ergin, ilçedeki turizmcilerle yaptığı görüşmelerde Kurban Bayramı öncesinde rezervasyonlardan memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Ayvalık olarak oluşabilecek yoğunluğu taşıyabilecek durumda olduklarını vurgulayan Ergin, "Çalışmalarımızı yapıyoruz ve daha üst düzeye çıkarmak için çabalarımız sürüyor, işletmeci arkadaşlarımız da bu konuda anlayışlılar." dedi.

Ergin, belediye olarak da ilçenin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Son zamanlarda Cunda, Ayvalık, Sarımsaklı geneline baktığınız zaman gerek sosyal medyada, gerekse ulusal medyada ciddi yer alıyoruz. 'Model Ayvalık' projesiyle kentimizi tanıtmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte Ayvalık'ta her şeyin daha iyi gideceğini ümit ediyorum. Kurban Bayramı ve sonrasında da ümidimiz o ki bu işin daha yüksek seviyeye çıkacağına inanıyorum. Turizmcilerimizle yaptığımız görüşmelerde rezervasyonların iyi gittiğini ve bayramda doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulacağını belirtiyorlar. Her ayın kendine göre bir güzelliği var ama vatandaşların eylül ayında da Ayvalık'a gelerek sonbaharın güzelliğini burada yaşamalarını bekliyoruz."diye konuştu.

Kaynak: İHA