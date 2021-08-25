Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi

Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde hayvan hakları örgütü üyesi iki Alman turist kadın, yaralı kedi buldu.

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde hayvan hakları örgütü üyesi iki Alman turist kadın, yaralı kedi buldu. Kediye işkence yapıldığını düşünen turistler sosyal medya üzerinden harekete geçerken, hayvana bir köpeğin saldırdığı ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan kediye Alman bir çift sahip çıktı

Geçen pazar günü Sultanhanı ilçesine ziyaret eden iki Alman turist, yaralı bir kedi buldu. Bu sırada turistlerin yanına gelen Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, kediyi teslim alarak tedaviye götürdü. Kediye işkence yapıldığını düşünen turistler sosyal medya üzerinden farklı ülkelerdeki hayvanseverlerle iletişime geçti. Kedinin tedavisini yaptıran Solak, kendisiyle irtibata geçen hayvanseverler vasıtası ile 'Sinba' adını verdiği kediyi Ankara'ya götürdü. Ankara'da kediyi teslim alan Tülay Çakmak, hayvanı Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan Alman bir çifte sahiplendirdi. Pasaport işlemleri için İstanbul'a götürülen Sinba, daha sonra Almanya'ya gönderilecek.   


Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi
Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi
Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi
Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Fahriye Evcen
Spor Gervinho Arda Güler Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Turistlerin bulduğu yaralı kediyi Alman çift sahiplendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:58:25. #1.14#

title