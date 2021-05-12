TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
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TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da sahiller, Ramazan Bayramı arifesinde 'tam kapanma'dan muaf turistlere kaldı.

ANTALYA'da sahiller, Ramazan Bayramı arifesinde 'tam kapanma'dan muaf turistlere kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek tam kapanma devam ediyor. Kapanma tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sürecinde de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

Ramazan Bayramı arifesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca, kısıtlamadan muaf turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Boş sahile gelen turistlerin bazıları sıcaklığı 20 derece olan denize girdi, bazıları ise kumlara uzanarak güneşlendi.

TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ
TURİSTLERİN BOŞ SAHİLDE DENİZE KEYFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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