Turistlerin Alışveriş Yaptığı Dükkanlar Denetlendi

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son günlerde gelen ihbarlar üzerine Bulgar ve Yunan turistlerin yoğunlukla alışveriş yaptığı Bostanpazarı semtindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun ve beraberindeki ekipler, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin sıklıkla alışveriş yaptığı marketlerde raflardaki ürünlerin etiketlerini, fiyatlarını ve sahte ürün olup olmadığını inceledi.

Özellikle temizlik malzemeleriyle ilgili gelen ihbarları değerlendiren denetleme ekibi, bu ürünlerin bulunduğu bölümlerde kapsamlı bir denetim yaptı.

Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin itibarını zedeleyecek sahte ürünlere ve hileli gıdalara geçit vermeyeceklerini söyledi.

Güvensiz ve sahte ürünlerin satışını tespit etmek ve önlemek için sıkı denetimler uyguladıklarını belirten Altun, "Bulgar ve Yunan ziyaretçilerimizin en yoğun alışveriş noktası olan Bostanpazarı semtinde denetimler yaptık. .Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Biz bu denetimleri doğru çalışan esnafımızın zarar görmemesi ve ülkemizin itibarı için yapıyoruz. Ülke dışına güvensiz ürün çıktığında ve oradaki vatandaşlar kullandığında bazı zararlara yol açabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için sık sık denetimler yapıyoruz." dedi.

Güvensiz ürünlere karşı 'sıfır tolerans' sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Güvensiz ve sahte ürünleri piyasaya süren ve bunların satışının yapıldığına dair veriler elde edildiğinde bu kişilere 4 bin 500 liradan 300 bin liraya kadar ceza uygulanabiliyor. Bunu yapan kişiler iş yerlerindeki malzemeleri satsa bu parayı ödeyemez. Buradaki esnafımız çok dikkatli olmalı, güvensiz ürün alım-satımı yapmamalı. Hem kendi hem de ülke itibarını yerle bir etmesin. Özellikle temizlik malzemelerinin sahtelerinin imal edilip satıldığı yönünde duyumlar alıyoruz. Buna müsaade etmeyiz. Edirne Valisi Ekrem Canalp'da bu konuda çok hassas ve bu denetimlerin devamı konusunda bizlere uyarıları var. Bizim amacımız güvensiz ürünlerin piyasaya arz edilmesini önlemek. Arz edildiyse de gerekli denetimlerle bunun önüne geçmek. Güvensiz ürünlere karşı 'sıfır tolerans' sloganıyla hareket ediyoruz."