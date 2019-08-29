29.08.2019 18:46

Turistleri taşıyan tekne su aldı, kaptanın dikkati faciayı engelledi

15 turist ve 1 personelle yara almadan karaya ayak bastı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçede günü birlik tura çıkan 16 metrelik lüks teknenin su aldığı fark kaptan dümeni Alanya Limanı'na kırarak faciayı önledi. Teknenin içerisinde bulunan 15'i turist 16 kişi sağ sağlim karaya ayak bastı.

Alanya Limanı'ndan çoğunluğu Rus 15 turist ve 2 personelle hareket eden günü 16 metre uzunluğundaki VIP yat, tarihi Selçuklu Tersanesi'nin yaklaşık 200 metre açıklarındaki Cilvarda Burunu geldiği sırada egzoz kısmından su almaya başladı. Durumu fark eden tekne kaptanı Alper Yılmaz dümeni Alanya Limanı'na kırdı. O sırada liman yetkilerinde de yardım isteyen Yılmaz, yaklaşık 400 metrelik mesafeyi dakikalar içinde gelerek turistleri ve 1 personelinin sağ sağlım karaya ayak basmasını sağladı. Henüz bilinmeyen nedenle su alan tekne vinç yardımıyla batması engellenerek içerisindeki su dalgıç (su motoru) yardımıyla tahliyesi sağlandı.

"Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz"

Yat sahibi Berat Sipahioğlu ise "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA