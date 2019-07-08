Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Antalya'dan Denizli yönüne ilerleyen Muhittin Keçel idaresinde 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Yumurtaş Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada üç Polonyalı turist ile tur rehberi yaralandı.

Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA