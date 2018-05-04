Turistleri Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması - Vali Karaloğlu Yaralıları Ziyaret Etti

Antalya'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Güney Koreli turistleri hastanede ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 5 yaralıdan 3'nün taburcu edildiğini, tedavileri süren 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vali Karaloğlu'nu Kore Cumhuriyeti Konsolosu Hyunsik Cho ve hastane yetkilileri karşıladı.