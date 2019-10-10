Turistleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 4 yaralı

10.10.2019 17:42

AYDIN'ın Söke ilçesinde, turist kafilesini taşıyan midibüsün yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Söke- Milas karayolu Sarıkemer Mahallesi kavşağında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Aydın Akıl, kullandığı 72 BC 123 plakalı tur midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada midibüs şoförü Akıl ile yolcular arasındaki 3 turist yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför Akıl, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan midibüs şoförü Akıl'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Tur midibüsünün Kuşadası'ndan aldığı turist kafilesini Bodrum Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.