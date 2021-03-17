- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
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- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

17.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:07

- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı Turist kafilesi Erciyes'ten şehir merkezi Kayseri'ye dönerken turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı.

- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

KAYSERİ - Turist kafilesi Erciyes'ten şehir merkezi Kayseri'ye dönerken turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı. Yaralıların 23 Endonezyalı 2 si Türk olduğu öğrenildi. Turist kafilesinde bir de tercüman bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de Erciyes'ten şehir merkezi istikametine giden 50 ABD 101 midibüs, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 25 turist yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımı ile midibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
- Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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