Turistleri gasbeden şüpheliler yakalandı

22.08.2019 14:20

Şişli'de bir kafede oturan iki Suudi Arabistanlı turistten birini silahla yaralayıp çanta ve telefon gasbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye ait kaldırıma konulan masada oturan Suudi Arabistanlı A.S. (35) ve kardeşi A.S'nin (30) yanına motosikletle gelen 2 şüpheli, masanın üzerindeki çanta ve telefonu almaya çalıştı.

Kendilerine direnen turistlere silahla ateş eden şüphelilerden biri ağabey A.S'yi bacağından yaraladı.

Şüpheliler, masa üzerindeki içinde 500 lira bulunduğu öğrenilen çanta ile cep telefonunu gasbederek motosikletle olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.S, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Eyüpsultan yönüne kaçtığını belirledi.

Polis, Şişli ve Eyüpsultan'da yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelilerden birinin Eyüpsultan'da motosikletten inerek araca bindiğini ve Emniyettepe Mahallesi'nde bir eve girdiğini belirledi.

Polis, 20 Ağustos'ta söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, şüpheli Ferhat K. (20) ve Doğan K'yı (22) yakaladı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada olayda kullandıkları silah, turistlere ait çanta ve telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette kapkaç, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve yaralama suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kaldırım üzerine konulan bir masada oturan turistlerin yanına, motosikletli ve kasklı iki şüphelinin yaklaştığı, zanlılardan birinin motosikletten inerek masanın üzerindeki çanta ve telefonu almaya çalıştığı, kendisine direnen turistlere ateş açtığı, ardından iki şüphelinin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA