Turistleri bıçaklayan şüpheli: Ben onlara nasıl böyle bir şey yaptım

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kağıt toplayıcısı şüpheli Hasan Hüseyin Y.,'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Bıçağı tinercilerden korunmak için yanımda taşıyordum. Onları bir an şeytan olarak gördüm. Onca tinerci varken ben onlara nasıl böyle bir şey yaptım anlamış değilim. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Şüpheli Hasan Hüseyin Y., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"OLAYI TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Hasan Hüseyin Y. ifadesinde, "Bıçağı tinercilerden korunmak için yanımda taşıyordum. Onları bir an şeytan olarak gördüm. Onca tinerci varken ben onlara nasıl böyle bir şey yaptım anlamış değilim. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı