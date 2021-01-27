TURİSTLERİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ: BEN ONLARA NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM
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TURİSTLERİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ: BEN ONLARA NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM

27.01.2021 11:22 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:27
TURİSTLERİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ: BEN ONLARA NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kağıt toplayıcısı şüpheli Hasan Hüseyin Y.,'nin ifadesi ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kağıt toplayıcısı şüpheli Hasan Hüseyin Y.,'nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Bıçağı tinercilerden korunmak için yanımda taşıyordum. Onları bir an şeytan olarak gördüm. Onca tinerci varken ben onlara nasıl böyle bir şey yaptım anlamış değilim. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.  

Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Şüpheli Hasan Hüseyin Y., dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

"OLAYI TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Hasan Hüseyin Y. ifadesinde, "Bıçağı tinercilerden korunmak için yanımda taşıyordum. Onları bir an şeytan olarak gördüm. Onca tinerci varken ben onlara nasıl böyle bir şey yaptım anlamış değilim. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.  

Görüntü dökümü: ----------------------------

-Arşiv 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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