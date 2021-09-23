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Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu Taksim'e turizm firmasına ait lüks minibüs, Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Taksim'e turizm firmasına ait lüks minibüs, Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Son anda araçtan inen sürücü yangın tüpü işle duruma müdahale etmeye çalışırken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09: 30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tevfik Demirkol idaresindeki 34 FT 583 plakalı lüks turizm aracı, turist yolcuları almak İçin Taksim'e doğru gittiği esnada Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Sürücü Demirkol aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle yangına müdahale eden Demirkol, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini uzaktan izledi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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