Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını
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Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını

20.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:27
Turistlere uyuşturucu satan şüpheliye jandarma baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satan şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlere uyuşturucu satan şüphelinin evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen V.D.'nin yaşadığı evde arama yaptı. Yapılan aramada, toplamda 555 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 52 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 330 TL ve 70 euro para ele geçirildi. Şüpheli V.D., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma' suçlarından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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