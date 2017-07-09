Turistlere Uyuşturucu Satan Şüpheli Tutuklandı

MARMARİS'te, turistlere uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen 27 yaşındaki Alperen Çoban, evine polis tarafından düzenlenen operasyonda toplam 234 gram yeni nesil uyuşturucu 'skunk' ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çoban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alperen Çoban'ın ilçedeki eğlencenin kalbi olarak bilinen Barlar Sokağı'ndaki disko ve barlarda turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Alperen Çoban'ın Barlar Sokağı'nın yakınındaki evine operasyon düzenledi. Alperen Çoban, evden çıkmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı. Alperen Çoban'ın elindeki torbada, folyoya birer içimlik olarak sarılmış 4 adet toplam 105 gram yeni nesil uyuşturucu tabir edilen 'skunk' ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve buzdolabında salça kavanozuna konulmuş 129 gram 'skunk' bulundu. Ayrıca Alperen Çoban'ın cep telefonu ve bilgisayarına da inhcelenmek üzere el konuldu. Polisteki ifadesinde satıcı değil içici olduğunu ileri süren Alperen Çoban, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Muğla