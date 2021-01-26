Turistlere sigara cezası
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Turistlere sigara cezası

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:39
Turistlere sigara cezası

İstiklal Caddesi'nde, sigara içen ve maske takmayan turist grubuna ceza yazıldı. Polisin gözetiminde söndürdükleri sigaralarını poşete atan turistler cezanın uygulanması için polis merkezine götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstiklal Caddesi'ni akın etti. Polis tarafından pasaport kontrolü yapılarak caddeye alınan turistlerin kimi yürüyüş yaparken kimi de yemek kuyruğuna girdi. 

İstiklal Caddesi'nde denetim yapan bir polis ekibi, yasak olmasına rağmen sigara içen ve maske takmayan bir turist grubunu fark ederek müdahale etti. Turistlerin yanına giderek sigara içme yasağını hatırlatan polis, maskelerini takma konusunda da uyarılarda bulundu. Turistler, uyarıların ardından sigaralarını söndürerek bir poşete koydu. 

Polis, İstiklal Caddesi'nde bir süredir uygulanan sigara ve maske yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle turistleri cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürdü. 

Kaynak: Tourism Today

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