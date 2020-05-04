Turistlere "Güneş ve daha fazlası" başlıklı mektupla "Antalya'ya gelin" çağrısı
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Turistlere "Güneş ve daha fazlası" başlıklı mektupla "Antalya'ya gelin" çağrısı

Turistlere 'Güneş ve daha fazlası' başlıklı mektupla 'Antalya'ya gelin' çağrısı
04.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:16

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistlere gönderdikleri mektuplarla iletişimi koparmamaya çalıştıklarını belirterek, "Mektupta, Antalya'nın güçlü, sağlıklı ve güvenilir bir turizm varış noktası olduğu...

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistlere gönderdikleri mektuplarla iletişimi koparmamaya çalıştıklarını belirterek, "Mektupta, Antalya'nın güçlü, sağlıklı ve güvenilir bir turizm varış noktası olduğu vurgusunu yapıyoruz." dedi.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde de yeni sezon için turizm alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Denizi, kumu, güneşinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan kentte, otellerdeki bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Üzerinde çalışılan sertifikasyon sistemi kapsamında da hazırlık yapan işletme sahipleri, daha önce tesislerinde tatil yapan turistlerle de bağını koparmamaya özen gösteriyor.

Antalya Valiliği koordinesinde, AKTOB aracılığıyla Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan "Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" başlıklı mektuplar, daha önce otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere sosyal medya ve e-posta aracılığıyla gönderilmeye devam ediliyor.

"Tekrardan bir araya geldiğimizde sıcacık güneşiyle içinizi ısıtıp, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne sererek, kokusuyla başınızı döndürecek portakal çiçeklerimiz eşliğinde sizleri karşılıyor olacağız." ifadelerinin kullanıldığı mektuplarla pandemi sonrası için tatil planı yapanlar, Antalya'ya davet ediliyor.

Yerli ve yabancı toplam 23,5 milyon turiste mektup gönderilmesi hedefleniyor.

"Tatil hayallerinde Antalya olsun istiyoruz"

AKTOB Başkanı Yağcı, AA muhabirine, il genelindeki paydaşlarla görüşerek, dört dilde hazırladıkları mektupları otel ve tur operatörü yetkililerine ulaştırdıklarını söyledi.

İnsanların tatil planlarında Antalya'nın da olmasını istediklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde, insanların evinde kaldığı bu süreçte tatil hayali kurarken, planlama yaparken Antalya olarak iletişimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Antalya, eskiden olduğu gibi güçlü bir turizm noktası. Hayat normalleşmeye başladığında, salgın bittikten sonra tatil yapmak isteyenlerin yine tercihi olacaktır. Daha önce ilde tatil yapmış yerli ve yabancı turistlere gönderdiğimiz, 'Güneş ve daha fazlası' başlıklı mektuplarla Antalya'nın güçlü, sağlıklı ve güvenilir bir turizm varış noktası olduğu vurgusunu yapıyoruz."

Hazırladıkları mektuplarda, 2020 yılı ilan edilen Patara Antik Kenti'nin fotoğraflarını kullandıklarına değinen Yağcı, gönderdikleri mektuplarla bu zor süreçte, yerli ve yabancı turistlerle iletişimlerini sürdürmek istediklerini aktardı.

"Antalya'nın ve Türkiye'nin onları özlediğini belirtmek istiyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da turizm ajanslarının oluşturduğu bir platform olduğunu, bunun önerisiyle çalışma yapıldığını ifade etti.

Antalya'yı ve Türkiye'yi seven tatilcilere buraları tekrar hatırlatmak için metinler hazırlandığını belirten Atmaca, şöyle konuştu:

"Her hafta düzenli olarak misafirlerimize mektupları ulaştırarak, Antalya'nın ve Türkiye'nin onları özlediğini belirtmek istiyoruz. Geri dönüşlerin hızlı ve iyi olacağını düşünüyorum. Çok doğru ve başarılı bir çalışma. Böyle bir dönemde gündemde olmalıyız. İnsanların aklında tatil varken Türkiye ve Antalya akıllarına gelsin istiyoruz. Kampanya bu hafta hayata geçirildi."

Turistlere 'Güneş ve daha fazlası' başlıklı mektupla 'Antalya'ya gelin' çağrısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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