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TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- BEYOĞLU ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- BEYOĞLU ve Beşiktaş'ı mesken tutan ayakkabı boyacıları, 'fırça düşürme numarası' ile turistleri hedef alıyor. İyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veren turistler tuzağa düşüyor. Boyacı turiste yaptığı iyiliğe karşılık ayakkabısını bedava boyayacağını söylüyor. Ancak ayakkabısını boyatan ya da sildiren turistlerden zorla para alıyor. Artan şikayetler üzerine turistleri korkutan ayakkabı boyacıları polisin operasyonuyla yakalandı.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor. Her gün yüzlerce turistin geçiş noktası olan 10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, turistlerin önünden giderek boya sandığındaki fırçayı yere düşürüyor. Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor. Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor. Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor. Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor. Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.

AYAKKABI BOYACILARININ NUMARASI KAMERADA

Ayakkabı boyacılarının 'fırça düşürme numarası' DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürekli hareket halindeki boyacıların hedef seçtikleri turistlerin önüne geçerek boya sandığına taktıkları fırçalarını bilerek düşürmesi görülüyor. Bazı turistler fırçayı almadan yoluna devam ederken bazıları da iyilik yapmak için fırçayı boyacıya veriyor. Jest yapıyormuş gibi davranan boyacı, turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor. Turistten para alarak yeni kurbanlar arıyorlar.

Turistleri hedef alan 4 ayakkabı boyacısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, boyacılara idari işlem yaparken, zabıta ekipleri de malzemelerine el koydu.

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK

TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK
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Haber: TURİSTLERE FIRÇALI TUZAK - Haberler
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