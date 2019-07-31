Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

RİZE'de, 'Türkiye Çay Demleme 2018' şampiyonu Gülhanım Sarı Delihasan, yerli- yabancı turistlere çayı en iyi demleme tekniklerini anlatıp, Türk çayının tanıtımını yapıyor. Rize Ticaret Borsası tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada 'En iyi Çay Demleme' şampiyonu olan Gülhanım Sarı Delihasan, kente gelen yerli- yabancı turistlere çay demleme tekniklerini anlatıyor. Ayder Yaylası'na gelen bir grup Ummanlı turizmciyi karşılayan Delihasan, kendine özgü yöntemlerle çay demleyip, sundu. Turistler ise tadını beğendikleri çaylardan alarak, ülkelerine götürdü. Çayın, tadı ile aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Gülhanım Sarı Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor" dedi.

Delihasan, en iyi çayı demleme tarifi için ise şunları kaydetti:

"Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe çayı koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir."



Kaynak: DHA

- Rize